Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По информации акимата Шымкента, строительство школы в микрорайоне Нурсат на 3500 ученических мест началось в марте прошлого года. В декабре первые ученики сели за парты. Занятия для школьников будут проводиться в одну смену.

«В новом здании созданы условия, чтобы дети и подростки в свободное время посещали спортивные и творческие кружки. Здесь есть тренажерный зал, интерактивные доски, кабинеты робототехники, биологии, химии, физики, а также столовая на 500 мест и библиотека», — сообщили в городской администрации.

Также в акимате добавили, что учащихся 1-6 классов обеспечат бесплатным трехразовым питанием.