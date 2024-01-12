Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте

Образование
152
Аменова Дана
Корреспондент

Открытие нового учебного заведения совпало с днем рождения государственного и политического деятеля Динмухамеда Кунаева, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По информации акимата Шымкента, строительство школы в микрорайоне Нурсат на 3500 ученических мест началось в марте прошлого года. В декабре первые ученики сели за парты. Занятия для школьников будут проводиться в одну смену.

«В новом здании созданы условия, чтобы дети и подростки в свободное время посещали спортивные и творческие кружки. Здесь есть тренажерный зал,  интерактивные доски, кабинеты робототехники, биологии, химии, физики, а также столовая на 500 мест и библиотека», — сообщили в городской администрации.

Также в акимате добавили, что учащихся 1-6 классов обеспечат бесплатным трехразовым питанием.

 

#Шымкент #акимат #школа #Кунаев

Популярное

Все
О добром наставнике замолвите слово...
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Точный прицел с Laporte
Наказание неминуемо
Олимпийский штаб в столице
Под зимними ливнями
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Разрушающая сила кармы
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
Главный тренер клуба НБА продлил рекордный контракт после развода с женой
Информационно-пропагандистскую группу создали в МЧС
Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО
Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
Театр «Жастар» открылся в Атырау
ALEM – прорыв в современной медицине
Фотоловушка запечатлела редкого хищника в Мангистау
Простые, но вечные истины
Указ Главы государства
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

136 тысяч абитуриентов подали заявление для участия в январ…
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике булл…
Учащихся начальных классов перевели на "дистанционку" в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]