Судебный исполнитель растратил взысканные миллионы в Жамбылской области

Гражданин злоупотреблял служебными полномочиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе проверки прокуратура Тараза выявила факты хищения частным судебным исполнителем денег, подлежащих взысканию в пользу государства и банковских организаций.

В частности, взысканные с 46 должников 3,1 млн тенге, в том числе 635 тыс тенге в доход государства, судебный исполнитель перечислял на свой личный счет и расходовал для собственных нужд.

Исполнительные материалы в отношении должников оставались без окончательного исполнения, а задолженность без погашения.

«По данному факту прокуратура Тараза начала досудебное расследование по ч.2 ст.251 УК РК «Неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем». Расследование уголовного дела было поручено управлению полиции», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добоавили, что иная информация не подлежит разглашению.