Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что поддерживает намерение ряда стран запретить доступ к соцсетям детям в возрасте до 15 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это вредно для детей, страшно вредно. Я – за. Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос и дадут свои рекомендации. Мы должны защищать наших детей», - заявил Бабиш в видеосюжете на своей странице в соцсети Facebook.

В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение.

Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.

О подобных планах со стороны властей заявляли также в ДанииИспанииГреции, Турции, Франции и Великобритании.

#дети #соцсети #запрет #Чехия

