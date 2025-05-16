Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Агентство Блумберг со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, сообщает, что министры по вопросам цифровых технологий этих стран координируют свои действия в преддверии встречи с коллегами из других стран Евросоюза, которая, как ожидается, состоится 6 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Правила, которые они разрабатывают, могут обязать разработчиков устройств с выходом в интернет снабжать их технологиями проверки возраста.

Как отмечает агентство, эти страны намерены использовать экономические меры, чтобы принудить технологические компании разработать эффективные возрастные ограничения для подростков.

Ранее депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью.

В Испании же комитет при правительстве, ответственный за анализ влияния цифровых технологий на детей и подростков, в конце 2024 года подготовил список рекомендаций, согласно которым детям в возрасте до 16 лет не следует пользоваться технологиями с выходом в интернет.

В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.