В Европе хотят ограничить подросткам доступ к соцсетям

Европа
36
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Агентство Блумберг со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, сообщает, что министры по вопросам цифровых технологий этих стран координируют свои действия в преддверии встречи с коллегами из других стран Евросоюза, которая, как ожидается, состоится 6 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Правила, которые они разрабатывают, могут обязать разработчиков устройств с выходом в интернет снабжать их технологиями проверки возраста.

Как отмечает агентство, эти страны намерены использовать экономические меры, чтобы принудить технологические компании разработать эффективные возрастные ограничения для подростков.

Ранее депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью.

В Испании же комитет при правительстве, ответственный за анализ влияния цифровых технологий на детей и подростков, в конце 2024 года подготовил список рекомендаций, согласно которым детям в возрасте до 16 лет не следует пользоваться технологиями с выходом в интернет.

В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.

 

 

#соцсети #ограничение #интернет #подросток #Европа

Популярное

Все
Четыре «золота» и курс на омоложение
«Кайрат» – чемпион!
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Лето – это маленькая жизнь
Готовим к профессиям будущего
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Защитник Разума и Красоты
Танцы для тех, кто молод душой
Герои на все времена
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Ужас, какие милые
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Закалили фронтовые дороги
Воспитывать четвероногого надо с умом
«Летает» лучше взрослых
Празднуют победу шабандозы Астаны
Актуально и сто лет спустя
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
В селе Кобетей закрутилась доильная карусель
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Центр исторического автомобилестроения горит в Англии
Мощный взрыв произошел на химзаводе в Испании
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]