Подросткам запретили соцсети в Австралии

В мире
116
Айман Аманжолова
корреспондент

Соответствующий закон вступил в силу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запрет на соцсети для детей в Австралии направлен, среди прочего, на их защиту от травли в интернете, дезинформации и незаконного контента. Он не распространяется на WhatsApp, почту, онлайн-игры и учебные проекты.

Австралия стала первой в мире страной, запретившей использование социальных сетей лицам, не достигшим 16 лет. Закон, принятый парламентом страны в ноябре 2024 года, вступил в силу с полуночи среды, 10 декабря, по местному времени.

Запрет, направленный, среди прочего, на защиту молодых людей от травли в интернете, дезинформации и незаконного контента, коснется большинства крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X. Он не распространяется на мессенджер WhatsApp, почтовые программы, онлайн-игры и образовательные проекты.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам, что закон поможет детям иметь нормальное детство, обеспечит родителям душевное спокойствие и послужит примером для других стран.

В случае отказа от выполнения запрета платформам грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов (в пересчете около 33 млн долларов США или почти 30 млн евро).

Критики этого шага правительства в Канберре настаивают на его несоразмерности и уже подали иск против него в Верховный суд страны. Многие убеждены, что подростки просто перейдут на другие сервисы, которые еще сложнее контролировать.

Несколько стран, в частности Малайзия, Дания и Норвегия, уже заявляли о намерениях ввести аналогичные запреты. За подобные ограничения высказывался и Европарламент.

В Германии подавляющее большинство опрошенных (77 процентов) заявили, что они "полностью" или "отчасти" поддержали бы такой закон.

 

#соцсети #запрет #подросток #Австралия

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Срезан плодородный слой с холма
Великолепная пятерка на Australian Open
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Служение Отечеству – дело всей жизни
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Эскалация военного конфликта продолжается на границе Таилан…
Власти Саудовской Аравии официально запретили фото- и видео…
Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии Time
Кыргызстан получил права на бренд «Всемирные игры кочевнико…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]