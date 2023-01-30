Человек сгорел заживо после ДТП на трассе в Алматинской области

Были ли в машине еще пассажиры, выясняют полицейские.

Фото: zakon.kz

Автомобиль загорелся после ДТП на трассе в Алматинской области. Заживо сгорел один человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщается, на 54 километре капчагайской трассы произошло столкновение Ford Mondeo и Mercedes-Benz C-Класс.

От удара Ford вылетел с проезжей части в кювет и загорелся. Водитель сгорел заживо в машине. Были ли там еще пассажиры, выясняют полицейские.

Водитель Mercedes потерял управление от удара, у автомобиля оторвало колесо, машина несколько раз ударилась об отбойник. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительной версии, Ford Mondeo занесло на трассе.

На месте работают сотрудники полиции.