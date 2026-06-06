Двоих астанчан арестовали за видео, снятое в туалете городского парка

Суд назначил каждому нарушителю по пять суток административного ареста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане двоих молодых людей арестовали после публикации видеоролика, снятого в общественном туалете одного из городских парков. Нарушение было выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Kazpravda.kz.

Правоохранители установили личности автора и участника видеозаписи. Ими оказались жители столицы в возрасте 20 и 22 лет.

Молодые люди намеренно отключили функцию затемнения стекла в кабинке общественного туалета, чтобы снять контент для соцсетей и привлечь внимание пользователей.

Собранные материалы были направлены в суд, который признал их виновными в совершении административного правонарушения.

Решением суда каждому из нарушителей назначен административный арест сроком на пять суток.