В Усть-Каменогорске сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали курьера, доставившего почти 2 кг нар­котиков для интернет-магазина.

Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в апреле 51-летний мужчина устроился через социальную сеть перевозчиком запрещенных веществ и в тот же месяц дос­тавил из Алматы в областной центр Восточного Казахстана первую партию.

В мае по указанию куратора мужчина вновь привез из южного мегаполиса крупную партию наркотиков. «Упаковки были обнаружены и изъяты при обыске автомобиля, – пояснили в департаменте. – Общий вес составил примерно 2 килограмма».

По данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.