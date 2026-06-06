Одна остановка в Павлодаре едва не сорвала возвращение канадца домой

Иностранец лишился документов и денег во время ожидания рейса на автовокзале

Фото: МВД

Гражданин Канады поблагодарил сотрудников полиции Павлодарской области за оперативное раскрытие кражи и возвращение похищенных вещей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Иностранец по имени Лю Фенга прибыл в Казахстан из Торонто и путешествовал по историческим местам страны. По пути из области Абай в Астану он сделал остановку в Павлодаре, где стал жертвой кражи.

По данным полиции, мужчина уснул на скамейке возле автовокзала. Проснувшись, он обнаружил пропажу денег и заграничного паспорта, без которого дальнейшая поездка и возвращение домой оказались под угрозой.

«Я сразу же набрал номер "102". Был абсолютно уверен, что мне обязательно помогут. Буквально через пару минут на место прибыли сотрудники полиции. Я рассказал им о случившемся. Все очень чутко отнеслись к моей проблеме: кто-то сразу предложил воды, меня успокоили и твердо сказали, что все найдут», — рассказал Лю Фенга.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых.

Похищенные денежные средства и заграничный паспорт изъяты и возвращены владельцу в полном объеме. После этого турист смог продолжить свое путешествие по Казахстану.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории региона.