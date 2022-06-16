Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться

Ресурсы устойчивого водообеспечения

В условиях повсеместно увеличивающейся антропогенной нагрузки на поверхностные источники пресной воды (реки, озера, водохранилища) возрастает потребность в дальнейших изысканиях и освоении подземных гидроресурсов страны для устойчивого обеспечения засушливых районов чистой питьевой водой.

Потенциал подземных вод

Критическая ситуация минувшего года, связанная с засухой и бескормицей в южных и западных регионах страны, стала не только серьезным потрясением для аграриев этих областей, но и тревожным сигналом: подобные катаклизмы в эпоху глобальных климатических изменений неизбежны. В будущем с засухой здесь могут столкнуться еще не раз, несмотря на то что нынешний год в этом плане, судя по обильным осадкам, обещает быть более благополучным для аграриев и сельских жителей, явно уставших от всевозможных невзгод, в том числе погодных.

В условиях длящегося цикла маловодья от зноя и нехватки влаги страдают не только животноводы, но и земледельцы, которые все чаще сталкиваются с дефицитом воды, идущей на орошение сельскохозяйственных угодий. Пик этой «маловодной эпопеи» закономерно приходится на периоды летних вегетационных сезонов, когда живительная влага для сельчан южных областей Казахстана становится поистине золотой.

Между тем водная проблематика в нашей стране охватывает не только конкретные области хозяйственной деятельности, но и сферу жизнеобеспечения многих городов и сел, перспективы которых остаются неопределенными в силу недостатка чистой питьевой воды, а то и вовсе ее отсутствия. Ситуация с экономией и рациональным отношением к водным ресурсам на местах также далека от того, как ее преподносят чиновники, осваивающие бюджетные средства в рамках госпрограмм.

Как отмечал ранее Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев, проблема доступа населения страны к качественной питьевой воде на деле так и не нашла свое­го решения, несмотря на то что десятилетиями на эти цели выделялись колоссальные бюджетные средства. Поэтому в ближайшие годы Правительству в данном плане предстоит непростая работа. В ее рамках необходимо наладить систему централизованного водоснабжения и очистки воды в 1 922 сельских населенных пунк­тах, где проживают около 1 млн 300 тыс. казахстанских граждан.

По данным Минэкологии и природных ресурсов РК, в настоящее время в республике функционируют 76 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тыс. км, посредством которых обеспечивается снабжение питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью 1,4 млн человек. Выделены также средства на строительство и реконструкцию 18 аналогичных объектов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казах­станской областях.

В целом до 2025 года в ряде регионов планируется построить до 1,2 тыс. км групповых водопроводов с обеспечением качест­венной питьевой водой более 40 сельских населенных пунктов с численнос­тью до 22,3 тыс. человек и улучшением водоснабжения в 52 селах.

Наиболее острой проблема обеспечения питьевой водой остается в сельских районах Атырауской и Мангистауской областей, где ситуация усугубляется год от года. Снять ее остроту власти намерены за счет модернизации магис­трального водовода Астрахань – Мангышлак и строительства нового опреснительного завода в поселке Кендерли.

Все эти проекты предусматривают преимущественно дополнительную нагрузку на речные стоки, в то время как поиском альтернативных источников водообеспечения, в том числе использования ресурсов подземных вод, мало кто занимается. А ведь эти источники могли бы стать сущест­венным подспорьем в решении задач, связанных с водоснабжением как сельского, так и городского населения отдельных регионов.

Необходимость освоения ресурсов подземных вод обуславливается и прогнозируемым дефицитом воды в Казахстане к 2030 году на уровне 14 куб. км, а к 2050-му – до 20 куб. км (70% от потребности в водных ресурсах).

Как отмечают эксперты, вероятность развития ситуации в подобном ключе не исключается в условиях нарастающих темпов водопотребления и неэффективности системы управления поверх­ностными и подземными водными ресурсами страны.

Не случайно в рамках нового Водного кодекса предполагается рассмотреть и упорядочить вопросы правового статуса подземных вод. То есть это именно тот ресурсный потенциал, который, согласно новым конституционным изменениям касательно недр, требует рационального освоения и использования на благо народа.

Где она нынче, кристальная, колодезная?

По данным Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, потенциал известных месторождений подземных вод в стране оценивается в пределах 15,5 куб. км потребления в год. И это лишь часть того объема, который еще предстоит оценить в результате проведения дополнительных геологоразведочных работ на территориях регионов с применением новых технологий и методов изыскания.

По мнению представителей Научно-исследовательского института гидрогеологии и геоэкологии им. У. Ахмедсафина, Казахстан обладает значительными запасами подземных вод, потенциал которых следует рассматривать в качестве стратегического резерва для питьевого водоснабжения. По общим оценкам, эти объемы оцениваются в пределах 0,13% от общемировых. Даже по разведанным месторождениям и прогнозным данным, имеющимся сегодня, наша республика по запасам пресных подземных вод занимает среди стран СНГ второе место после Российской Федерации.

Согласно оценкам отечественных ученых-гидрогеологов, суммарная величина прогнозных ресурсов подземных вод в РК составляет 2 038 куб. м⁄с (64,3 куб. км в год, или порядка 62,7% от среднемноголетних поверхностных водных ресурсов). Прогнозные ресурсы пресных подземных вод с минерализацией до 1 г⁄куб. дм. оцениваются в объеме до 1 282 куб. м⁄с (40,4 куб. км⁄год, или 62,9% от суммарной величины источников).

На сегодня совокупность 1 550 известных месторождений подземных вод потенциально в состоянии ежегодно обеспечивать водопотребление в объеме, как уже было сказано выше, 15,5 куб. км. По мнению ученых, это лишь 38% от общего объема прогнозных ресурсов пресных вод, сосредоточенных в недрах республики.

Остальной объем еще предстоит исследовать в ходе дальнейших гео­лого-разведывательных изысканий. Тем не менее и того, что уже разведано, немало для снижения остроты проблемы водообеспечения жителей многих населенных пунктов, социально-экономическое развитие которых сдерживается в том чис­ле факторами дефицита чистой питьевой воды.

Как отмечают ученые, в большинстве месторождений качество подземных вод значительно выше поверхностных – речных. Поэтому немудрено, что с точки зрения пользы для здоровья вовлечение этих ресурсов в качестве источников питьевого водоснабжения куда предпочтительней. Ведь не зря же до начала эпохи современных систем водоснабжения люди черпали живительную влагу из подземных источников, колодцев.

Кто помнит вкус кристально чис­той, студеной колодезной воды, тот явно знает, что она не идет ни в какое сравнение с тем, что течет из кранов в наших городских квартирах.

В настоящее время большинство разведанных месторождений, сосредоточенных в регионах, используется для водоснабжения областных центров, городов и крупных населенных пунктов. При этом общий забор подземных вод не превышает 12% от уровня разведанных запасов.

Около 5% водозабора осуществляется недропользователями по контрактам на добычу для хозяйст­венно-питьевых нужд. Из общего отбора подземных вод (29 куб. м⁄с) для хозяйственно-питьевых нужд используется лишь около 11,6 куб. м⁄с (40% водозабора).

По мнению экспертов, данный показатель характеризует относительно невысокую долю использования ресурсной базы подземных вод в системах хозяйст­венно-питьевого водоснабжения по сравнению с аналогичным показателем в США и развитых странах Европы. Тем не менее эти запасы пресной воды небезграничны. К тому же сущест­вует ряд проблем, связанных с гидрологическими особенностями регионов и неравномерностью территориального распределения подземных вод.

За водой далеко ходить не нужно

По итогам инвентаризации, проведенной специалистами НИИ гидрогеологии и геоэкологии, из 125 разведанных месторождений подземных вод, расположенных в зоне городов и крупных населенных пунктов, 58, включая 40 экс­плуатируемых, требовали пере­оценки запасов в связи с истечением расчетного срока их эксплуатации.

Водоснабжение 14 городов страны, включая областные центры, осуществляется за счет подземных водных источников с неутвержденными запасами. Из-за низкой освоенности разведанных месторождений часть областных центров и городов используют поверхностные воды, которые в силу своей открытости не защищены от загрязнения.

Из-за инфраструктурной необус­троенности (отсутствия скважинных водозаборов, водопроводов до потребителей) 31 ранее разведанное месторождение с общими запасами 11,5 м3⁄с не используется в водоснабжении пяти областных центров и 14 городов на протяжении 15 и более лет.

По мнению ученых, гидрогео­логические особенности территории нашей страны предопре­делили неравномерность распределения запасов подземных вод, что оказывает свое влия­ние на ситуацию с водообес­печением отдельных регионов. Так, около половины подземных ресурсов воды сосре­доточена на юге рес­публики, 30% – в центральном, северном и восточном регионах, менее 20% – в западных областях.

В целом разведанными запасами пресных подземных вод более всего обеспечены Южно-Казах­станская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Актюбинская области. Крайне ограничены в этом плане Северо-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Западно-Казах­станская и Акмолинская области. Тем не менее не исключено, что новые изыскания с применением более совершенных технологий позволят определить дополнительные источники подземных пресных вод и в этих регионах.

Как полагают специалисты, в современных условиях назрела необходимость проведения научно-прикладных исследований, направленных на рациональное и комплексное освоение ресурсов подземных вод Казахстана. По большому счету, это необходимо для устойчивого водообеспечения населения страны, особенно тех регионов, где уже сегодня ощущается недостаток качественной питьевой воды. При этом для обеспечения питьевой водой населенных пунктов отдельных регионов Западного Казахстана учеными-гидрогеологами предлагается использовать ресурсы разведанного месторождения пресных подземных вод Кокжиде.

Месторождение с утвержденными запасами в пределах 196,5 тыс. куб. м⁄сутки расположено в 430 км от города Атырау, в 280 км – от Кульсары, в 712 км – от Актау и в 760 км – от Жанозена. Запасы данного мес­торождения могут полностью покрыть потребности населения Мангистауской области (315 тыс. чел.) в питьевой воде, которые оцениваются в объеме 178,5 тыс. куб. м⁄сутки.

Другой пример – питьевое водоснабжение населенных пунктов Кызылординской области с чис­ленностью около 600 тыс. человек. По мнению ученых, проблема здесь может быть решена за счет переброски доброкачественной воды Мынбулакского месторож­дения с разведанными запасами ресурсов до 250 тыс. куб. м⁄сутки. Месторождение находится в 207 км от Кызылорды.

Между тем в сфере водоснабжения, помимо низкого уровня освоения разведанных запасов подземных вод, когда многие мес­торождения не используются на протяжении 10–15 лет, существует и другая проблема, связанная с нерешенностью вопросов обводнения пастбищных угодий.

Как известно, развитие животноводства в нашей стране неразрывно связано с наличием обводненных пастбищных угодий. Согласно данным ученых, из 188 млн га пастбищных земель, имеющихся в республике, около 70% расположены в засушливых регионах, нередко лишенных поверхностных водных источников. Подземные же воды здесь обладают повышенной минерализацией.

В этой связи, как предлагают ученые, для обводнения пастбищ должны использоваться методы искусственного восполнения запасов подземных вод. Территория страны, располагающая громадными рельефными емкос­тями, не считая искусственных водохранилищ, перспективна для магазинирования поверхностного стока и атмосферных осадков.

В Казахстане методы и технологические схемы искусственного восполнения запасов подземных вод пока еще не нашли широкой практической реализации, хотя в некоторых развитых странах они применяются повсеместно. Путем накопления осадков и поверхностных стоков в ряде стран Европы получают от 15% до 30% потребляемой воды.

Применение данного метода в аридных условиях республики могло бы стать мощным средством рационального использования водных ресурсов как подземных, так и поверхностных, считают эксперты.

По их мнению, для расширения обводненности пастбищных территорий необходимо провести специализированное гидрогеологическое обследование предгорных, мелкосопочных и равнинных районов Казахстана. Следует определить площади и участки земель для строительства водозаборных и обводнительных соору­жений, а также водохранилищ, необходимых для формирования и восполнения запасов пресных подземных вод за счет местного поверхностного стока.

При этом должны быть составлены специализированные гидрогеологические карты как основа проектных решений, проведена работа по районированию территорий с оценкой извлекаемых ресурсов подземных вод и пределов возможного развития на их основе пастбищного животноводства.