Общество
Чем опасно бесконтрольное самолечение лекарствами – мнение эксперта
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал опасность бесконтрольного самолечения лекарствами и результаты проверок реализации лекарств в столице, передает Kazpravda.kz.   

"Сегодня уровень самолечения недопустимо высок. Бесконтрольный прием отдельных лекарств может привести к печальным последствиям. Жители сами изучив информацию в сети Интернет и советы знакомых, назначают себе курс лечения, антибиотики, а иногда даже гормональные препараты. Это приводит к различным побочным эффектам, повышению устойчивости вирусов и бактерий, лекарственной непереносимости или интоксикации", – сказал Байгабулов.

Он отметил что самолечение приводит к "скрытому" течению заболевания с переходом в хроническую форму, что в конечном счете подрывает иммунитет.

"В клинике врач на основании осмотра, результатов анализов и исследований назначает лечение с учетом показаний и совместимости лекарств. Необходимо помнить, что организм человека индивидуален и лекарства подбираются также индивидуально только врачом", – подчеркнул Байгабулов.

Вместе с тем, он отметил, что продажа лекарств по рецептам является важным инструментом в обеспечении безопасности здоровья и жизни населения. По его словам, в Казахстане зарегистрировано 7 792 лекарственных средства, из них отпускаются по рецепту врача – 6 033 (77 %), без рецепта – 1 759.

По рецепту отпускаются: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта и др. Без рецепта врача отпускаются: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.

"В городе Нур-Султане за 5 месяцев 2019 года проверено 11 субъектов по реализации лекарственных средств. В 6 аптеках подтвердились факты реализации незарегистрированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Основные нарушения: несоблюдение условий хранения, безрецептурный отпуск, реализация незарегистрированных и хранение с истекшим сроком годности лекарственных средств. Имелись факты реализации лекарств без лицензии на фармацевтическую деятельность", – сказал Байгабулов.

Он отметил, что по результатам выявленных нарушений наложены и взысканы штрафы на сумму 2,2 миллиона тенге.

"Важно знать потребителю, что наличие рецепта будет важным аргументом, если у пациента начнется разбирательство с аптекой или с медицинским учреждением. В случае отказа продать лекарство в аптеке, сославшись на необходимость рецепта, попросите инструкцию к нему или изучите в интернете. Как правило, в инструкции к лекарству в строке "Условия отпуска из аптек" указывается "по рецепту" или "без". В случае необоснованного отказа в отпуске лекарств можете обратиться в Департамент по телефону – 8 778 012 70 00", – заключил Байгабулов.

Популярное

Все
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного возраста для казахстанок
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая
Отрезали и сожгли голову: костанайца расчленили за украденный чеснок с дачного участка
"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бойкотировать "Евровидение - 2022"
Свыше 174 тыс. заболевших за сутки: Ким Чен Ын назвал COVID "величайшим потрясением за всю историю КНДР"
Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Карагандинской области
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
На выездном заседании комитета сенаторы обсудили предстоящие конституционные реформы
Со счетов ТОО "Оператор РОП" сняли арест: куда направили деньги
Новым президентом ОАЭ избрали шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
Участие каждого жителя столицы в предстоящем референдуме имеет особую важность – сенатор Лукин
Казахстанские военнослужащие участвуют в военном учении в Турции
Султан Дюсембинов: «Проведение референдума - это шаг, вызванный заботой о будущем страны»
Кайрат Кожамжаров встретился с военнослужащими Национальной гвардии Республики Казахстан
Депутаты рассказали об изменениях в Конституцию жителям районов Туркестанской области
Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Общество
Со счетов ТОО "Оператор РОП" сняли арест: куда направили де…
Правительство , Общество
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюб…
Правительство , Общество
Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Караганди…
Общество
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]