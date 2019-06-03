Чем опасно бесконтрольное самолечение лекарствами – мнение эксперта
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал опасность бесконтрольного самолечения лекарствами и результаты проверок реализации лекарств в столице, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня уровень самолечения недопустимо высок. Бесконтрольный прием отдельных лекарств может привести к печальным последствиям. Жители сами изучив информацию в сети Интернет и советы знакомых, назначают себе курс лечения, антибиотики, а иногда даже гормональные препараты. Это приводит к различным побочным эффектам, повышению устойчивости вирусов и бактерий, лекарственной непереносимости или интоксикации", – сказал Байгабулов.
Он отметил что самолечение приводит к "скрытому" течению заболевания с переходом в хроническую форму, что в конечном счете подрывает иммунитет.
"В клинике врач на основании осмотра, результатов анализов и исследований назначает лечение с учетом показаний и совместимости лекарств. Необходимо помнить, что организм человека индивидуален и лекарства подбираются также индивидуально только врачом", – подчеркнул Байгабулов.
Вместе с тем, он отметил, что продажа лекарств по рецептам является важным инструментом в обеспечении безопасности здоровья и жизни населения. По его словам, в Казахстане зарегистрировано 7 792 лекарственных средства, из них отпускаются по рецепту врача – 6 033 (77 %), без рецепта – 1 759.
По рецепту отпускаются: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта и др. Без рецепта врача отпускаются: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.
"В городе Нур-Султане за 5 месяцев 2019 года проверено 11 субъектов по реализации лекарственных средств. В 6 аптеках подтвердились факты реализации незарегистрированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Основные нарушения: несоблюдение условий хранения, безрецептурный отпуск, реализация незарегистрированных и хранение с истекшим сроком годности лекарственных средств. Имелись факты реализации лекарств без лицензии на фармацевтическую деятельность", – сказал Байгабулов.
Он отметил, что по результатам выявленных нарушений наложены и взысканы штрафы на сумму 2,2 миллиона тенге.
"Важно знать потребителю, что наличие рецепта будет важным аргументом, если у пациента начнется разбирательство с аптекой или с медицинским учреждением. В случае отказа продать лекарство в аптеке, сославшись на необходимость рецепта, попросите инструкцию к нему или изучите в интернете. Как правило, в инструкции к лекарству в строке "Условия отпуска из аптек" указывается "по рецепту" или "без". В случае необоснованного отказа в отпуске лекарств можете обратиться в Департамент по телефону – 8 778 012 70 00", – заключил Байгабулов.