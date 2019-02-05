Чемпион Казахстана сокрушительным нокаутом дебютировал на профи-ринге

Казахстанский боксер Сапарбай Айдаров начал профессиональную карьеру с победы, сообщает Sports.kz
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Его первым соперником в профи стал 24-летний индиец Харш Пурохит (0-1). По ходу боя Айдаров дважды отправил Пурохита в нокдаун, а в четвертом раунде мощным ударом в очередной раз повалил его на канвас – на этот раз рефери не дал ему продолжить бой, присудив казахстанцу победу техническим нокаутом.
Отметим, что Сапарбай Айдаров является чемпионом Казахстана в весовой категории до 75 килограммов, также он выступал в составе клуба "Astana Arlans".
Свой путь на профи-ринге Айдаров начал в суперсреднем весе. Там, по данным сайта Boxrec.com, выступают еще пять казахстанцев: Диас Тастемиров, Даурен Елеусинов, Арман Рысбек, Нурзат Сабиров и Айдос Ербосынулы. На данный момент самый успешный из них – Айдос Ербосынулы (10-0, 8 КО).