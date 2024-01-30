Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане в феврале

Спорт
123

Торжественная церемония открытия состоится 1 февраля в 17.30 часов местного времени.

Фото иллюстративное, с сайта olympic.kz

Чемпионат Казахстана по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых стартует 1 февраля в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Он пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Расписание выглядит следующим образом:
1 февраля - греко-римская борьба - 55, 63, 72, 82 и 97 кг.
2 февраля - греко-римская борьба - 60, 67, 77, 87 и 130 кг.
3 февраля - женская борьба – 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.
4 февраля - вольная борьба – 57, 65,74,86 и 92 кг.
5 февраля - вольная борьба – 61,70,79,97 и 125 кг.

Начало соревнований – 10.30 часов местного времени ежедневно.
Финалы за III и I места – 18.00 часов местного времени ежедневно.




 

#Астана #Спорт #чемпионат #вольная борьба

Популярное

Все
Дайте лед!
Главный выбор Казахстана
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
Арендное жилье для работаю­щей молодежи выдали в Шымкенте
Шинель, шомполка и «Марс» в багажнике
Почему молодым нужно ехать в ауыл?
Гуманитарная работа под угрозой
Тепло, вода и газовые трубы
Фиктивные справки о беременности помогали избежать наказания
В поселке Карагандинской области частично обрушился дом, есть жертвы
Мошенница продавала липовые сертификаты об образовании в Усть-Каменогорске
Цели обозначены, теперь только вперед
Грохот Громотухи
Концепцию по водным ресурсам приняли в правительстве
От Китая до Франции
Переходя на личности
Фронтовик, футболист, тренер
Пересекая границы, объединяя сердца
Не воруй, а то посадят
Чтобы старость была в радость
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
На участке голанского преткновения
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Ставил деньги – проиграл жизнь
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Срединный коридор открывается
Авоська от кутюр
Напал на школьницу
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Электрошок из банка
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
Медсестры с автоматами
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Читайте также

Дайте лед!
«Золотая» серия в Астане
Казахстанский скакун пробился в финал
Янник Синнер выиграл Australian Open

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]