Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане в феврале

Торжественная церемония открытия состоится 1 февраля в 17.30 часов местного времени.

Фото иллюстративное, с сайта olympic.kz

Чемпионат Казахстана по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых стартует 1 февраля в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Он пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Расписание выглядит следующим образом:

1 февраля - греко-римская борьба - 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

2 февраля - греко-римская борьба - 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

3 февраля - женская борьба – 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.

4 февраля - вольная борьба – 57, 65,74,86 и 92 кг.

5 февраля - вольная борьба – 61,70,79,97 и 125 кг.

Начало соревнований – 10.30 часов местного времени ежедневно.

Финалы за III и I места – 18.00 часов местного времени ежедневно.







