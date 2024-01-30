Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане в феврале

Торжественная церемония открытия состоится 1 февраля в 17.30 часов местного времени.
Чемпионат Казахстана по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых стартует 1 февраля в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.
Он пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Расписание выглядит следующим образом:
1 февраля - греко-римская борьба - 55, 63, 72, 82 и 97 кг.
2 февраля - греко-римская борьба - 60, 67, 77, 87 и 130 кг.
3 февраля - женская борьба – 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.
4 февраля - вольная борьба – 57, 65,74,86 и 92 кг.
5 февраля - вольная борьба – 61,70,79,97 и 125 кг.
Начало соревнований – 10.30 часов местного времени ежедневно.
Финалы за III и I места – 18.00 часов местного времени ежедневно.