На первом чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих CISM, который проходит в Астане, чемпионом стал столичный борец Ашим Сагындык в весовой категории 66 кг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

В финале он победил спортсмена из Узбекистана с явным преимуществом и завоевал золотую медаль.

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, принимают участие борцы из 25 стран мира. В программе турнира предусмотрено 16 весовых категорий: среди мужчин – 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100 и + 100 кг, среди женщин – 48, 52, 56, 60, 65, 70, 77 и + 77 кг.

Чемпионат организуется совместно Спортивным комитетом Министерства обороны РК и Ассоциацией Qazaq Kuresi при поддержке акимата города Астаны и Министерства туризма и спорта РК.

Турнир продлится до 15 августа. Болельщики смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.