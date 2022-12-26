Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы

Фото пресс-службы МКС РК

Порядка 300 шахматистов, международных арбитров и представителей ФИДЕ из 50 стран мира прибыли в Алматы на чемпионат мира по рапиду и блиц шахматам. Турнир продлится до 30 декабря, а его призовой фонд составит 1 миллион долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В официальной церемонии открытия чемпионата приняли участие президент Международной Федерации шахмат Аркадий Дворкович, министр культуры и спорта Даурен Абаев, аким Алматы Ерболат Досаев и другие.

Даурен Абаев зачитал приветственное слово от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели.

Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" - говорится в поздравлении президента.

За титул поборются лучшие шахматисты мира: Магнус Карлсен, чемпион мира и вице-чемпион мира Фабиано Каруана, чемпион мира по шахматам Фишера Хикару Накамура, вице-чемпион мира Ян Непомнящий и многие другие сильнейшие шахматисты мира. Казахстан представят Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.

Турнир пройдёт во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака (пр. Абая, 44).

Накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата.