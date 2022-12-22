Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы
Спорт
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В Алматы 25-30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоится чемпионат мира по быстрым и молниеносным видам шахмат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.
Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
За титул чемпиона мира будут бороться 176 сильнейших шахматистов из 50 стран.
Участниками чемпионата станут действующие чемпионы из Норвегии, США, Нидерландов, Азербайджана, Китая, Франции, Польши, Индии, Грузии, Ирана, Болгарии, Казахстана и Международной шахматной федерации.
Турнир пройдет под эгидой ФИДЕ.