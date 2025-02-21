Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии

В мире,Происшествия,Спорт
135
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Штанга весила 270 кг

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет газета The Times of India, в индийском штате Раджастхан 17-летняя чемпионка по пауэрлифтингу Яштика Ачарья погибла во время подъема штанги, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В публикации отмечается, что инцидент произошел, когда спортсменка, завоевавшая золотую медаль на юношеских национальных играх, выполняла приседания со штангой весом 270 кг. Штанга упала на шею девушки, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Спортсменка была доставлена в больницу, где медицинский персонал констатировал ее смерть.

Видеозапись этого ужасного инцидента стала вирусной по всему миру. Люди в комментариях выражают искренние соболезнования в связи с гибелью молодой атлетки.

Пауэрлифтинг - это интенсивный силовой вид спорта, требующий соответствующие навыки, дисциплину, и соблюдение техники безопасности, чтобы избежать серьезных травм и увечий.

Ранее, бодибилдер из Англии получил серьезную травму на тренировке и попал в больницу. У него оторвалась грудная мышца от кости во время жима лежа со штангой весом 140 кг.

 

#Спорт #Индия #пауэрлифтинг

Популярное

Все
Село работящих людей
Крути педали!
Только от жизни собачьей…
Живет такой парень
100 дней, которые меняют мироощущение
Большая дорога начинается с первого шага
Лучшей командой регулярного первенства стал «Арлан»
Вредная? Ну и пусть
Встреча с молодежью прошла в Алматы
9 Мая все ближе
Мастер глубоких виражей
Прививка налоговой культуры
Влюбленный в искусство
Февраль
Обвела вокруг пальца
Приоритет для министров и акимов
Обеспечить фитобезопасность
Для экономического роста нужна инфраструктура
Заседание совета директоров холдинга
Транзитные перевозки планируется увеличить вдвое к 2030 году
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
От хума до макитры
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Так что же к нам летит?
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Приоритеты климатической повестки
Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
Казахстанские хоккеистки завоевали серебряную медаль Азиатских игр
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Казахстанка вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира в Ки…
Стартовал II открытый Кубок по шахматам «Senat Open 2025»
В Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ
Казахстанский альпинист покорил вершину Аконкагуа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]