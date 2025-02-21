Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет газета The Times of India, в индийском штате Раджастхан 17-летняя чемпионка по пауэрлифтингу Яштика Ачарья погибла во время подъема штанги, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В публикации отмечается, что инцидент произошел, когда спортсменка, завоевавшая золотую медаль на юношеских национальных играх, выполняла приседания со штангой весом 270 кг. Штанга упала на шею девушки, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Спортсменка была доставлена в больницу, где медицинский персонал констатировал ее смерть.

Видеозапись этого ужасного инцидента стала вирусной по всему миру. Люди в комментариях выражают искренние соболезнования в связи с гибелью молодой атлетки.

Пауэрлифтинг - это интенсивный силовой вид спорта, требующий соответствующие навыки, дисциплину, и соблюдение техники безопасности, чтобы избежать серьезных травм и увечий.

Ранее, бодибилдер из Англии получил серьезную травму на тренировке и попал в больницу. У него оторвалась грудная мышца от кости во время жима лежа со штангой весом 140 кг.