Бодибилдер получил серьезную травму на тренировке и попал в больницу

Европа,Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

У него оторвалась грудная мышца от кости во время жима лежа

Фото: @ttristbarnes

Как пишет LADBible, Тристан Барнс из Манчестера делал жим лежа со штангой весом 140 кг и почувствовал резкую боль, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Мужчина вспоминает, что перед подходом пошутил с другом, сказав тому, что главное — не получить повреждение.

Однако уже на втором повторении он почувствовал, как его грудная мышца отделилась от кости. Левая рука британца мгновенно потеряла силу, и ему пришлось позвать приятеля, чтобы тот снял с него штангу.

«Я бы не пожелал этого своему злейшему врагу, это была абсолютная агония», — рассказал Тристан.

Барнс отправился в больницу, но, узнав о восьмичасовом ожидании в отделении неотложной помощи, решил вернуться домой. На следующее утро он обнаружил, что его грудная клетка, плечо и предплечье стали фиолетовыми, а рука настолько ослабла, что он не мог даже поднять чашку чая. Вернувшись в клинику, Тристан был направлен к хирургу-ортопеду, который сообщил, что для восстановления травмы может потребоваться операция.

Несмотря на травму, Тристан планирует продолжать тренировки, чтобы оставаться конкурентоспособным в бодибилдинге. Кроме того, он начал принимать стероиды пять лет назад, чтобы привлечь внимание в интернете.

«Выглядеть неестественно и страшно — это способ получить больше просмотров», — уверен мужчина.

Бодибилдер признает, что травма оставит «шрам на всю жизнь», и, вероятно, он больше никогда не будет выполнять жим лежа. Вместо этого он планирует перейти на более безопасные силовые тренажеры. Он также призвал других спортсменов прислушиваться к своему телу и избегать упражнений, которые вызывают боль.

#Спорт #травма #Европа #бодибилдер

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