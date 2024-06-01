Черчесов станет главным тренером сборной Казахстана по футболу – источник

Магомед Адиев покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами, передает Kazpravda.kz
В ближайшее время российский специалист должен прилететь в Астану, где будет обсуждаться контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
По информации канала, Черчесова рекомендовал Магомед Адиев.
Российский инсайдер Иван Карпов первым сообщал о назначениях Адиева в карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.
Между тем накануне в Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу.
Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами.
«КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», - говорится в сообщении федерации.