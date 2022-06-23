Через тернии – к мечте стать полицейским

Через тернии – к мечте

Верный выбранному делу – это про участкового инспектора, капитана местной полицейской службы Целиноградского района Акмолинской области Ерхана Кошмагамбетова.

А ведь когда-то вопрос о службе в правоохранительных органах для него был под большим сомнением. Судьба чинила препятствия. Несмотря на все трудности, он сумел осуществить детскую мечту и добиться значительных успехов. Но, как говорится, обо всем по порядку.

Ерхан Кошмагамбетов – пятый из восьмерых детей. В большой дружной семье скучать было некогда. В еже­дневных заботах мальчуган не забывал о мечте, спрятанной в укромных уголках сознания, – стать полицейским. Поглядывая на двух зятьев – Нурсеита и Доса, которые в то время работали в правоохранительных органах, маленький Ерхан нередко представлял, как будет возвращаться домой со службы в форме с погонами, а местная детвора шумно бежать за ним, наперебой умоляя разрешить примерить фуражку.

– В четвертом классе мы писали сочинение о будущей профессии, – говорит Ерхан Кошмагамбетов. – Помню, как эмоционально и красноречиво излагал мысли на бумаге. Слова лились рекой… Писал, что, когда стану милиционером, обязательно сделаю все возможное, чтобы образ человека в погонах ассоциировался с мужеством, честностью и порядочностью.

Тогда он даже представить не мог, какие сюрпризы преподнесет судьба и каким долгим окажется путь к профессии.

– После 11-го класса собирался поступить в милицейскую школу в Шымкенте, но не получилось из-за медицинской комиссии, – рассказывает участковый. – Я ее не прошел. Тогда для меня будто рухнул весь мир. Было два пути – выбрать другую специальность или остаться преданным детским желаниям. Второе взяло верх. После провальной попытки остался дома присматривать за хозяйством, тем более в тот период сильно заболел отец. Спустя время поступил в Карагандинский юридический колледж. Отучившись два года, ушел в армию. Тогда служили не один год, как сейчас, а два. И все это ради того, чтобы стать полицейским. Моя мечта исполнилась в 2004 году.

Первые рабочие дни собеседник вспоминает с трепетом.

– Трудился и днем, и ночью, нас­лаждаясь каждым моментом. Все время благодарил Аллаха за то, что исполнил мою мечту. Понимаете, я себя не вижу в другой профессии. Мне нравится помогать людям и решать их проблемы, большие или маленькие – не важно. Главное – довольные люди. Ведь именно они дают объективную оценку любой деятельности, в том числе нашей, – продолжает Ерхан.

За почти 20-летнюю службу в профессиональной практике участкового инспектора были разные случаи. О них бы книги писать, да вот только не все истории со счастливым концом.

– Работал в отделе полиции Косшы. Однажды поступил звонок от взволнованной женщины, – вспоминает полицейский. – Она сказала, что из соседней квартиры доносятся крики и шум.

Прибыв на место, Ерхан Кошмагамбетов встретил на лестнице молодого человека, поведение которого насторожило. Он спросил незнакомца, куда тот направляется. Услышав расплывчатое «не знаю», понял – что-то не так.

– Приковал его наручниками к перилам, а сам направился в квартиру, из которой он вышел, – продолжает Ерхан. – Там увидел труп мужчины. Это, как выяснилось позже, был двою­родный брат «арестанта».

Причиной кровавого преступления стал конфликт. К счастью, в практике участкового убийства не частая причина вызовов, обычно выезды по семейно-бытовым разногласиям. Хотя видеть избитых мужьями женщин тоже тяжело. Но что поделать? Работа такая...

– Одна из главных проблем нашей сферы – нехватка кадров, – сетует собеседник. – Молодые не особо хотят посвящать жизнь службе. Надеюсь, что после повышения статуса полицейских желающих прибавится.

За годы службы Ерхан Кошмагамбетов неоднократно доказал делами, что он честный и порядочный полицейский. Он имеет немало грамот, благодарственных писем за профессионализм и преданность делу, но самая главная его награда – счастливые глаза признательных людей и, конечно, радость его четверых детей – двух сыновей и двух дочек. Пойдут ли они по его стопам – он не знает, но уверен, что они тоже станут высококлассными специалистами, за которых не придется краснеть перед людьми.