Через вакансии грузчиков и фасовщиков заманивали в наркобизнес талдыкорганцев

В городе Талдыкоргане полицейские задержали подозреваемых в рекламе синтетических наркотиков и найме наркокурьеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Двоих жителей Талдыкоргана 22-24 лет подозревают в рекламе синтетических наркотиков и найме наркокурьеров-закладчиков через интернет-приложение OLX.

При санкционированном обыске по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты 3 процессора от компьютеров, около тысячи SIM-карт и несколько мобильных телефонов.

«Задержанные признали, что действительно осуществляли противоправную деятельность в течение последних 7-8 месяцев. То есть через интернет-приложение размещали объявления о найме грузчиков, фасовщиков и так далее, где также прикрепляли ссылку с предложением работы наркокурьером либо закладчиком наркотиков», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.

Досудебное расследование проводится по пункту 4 части 2 уголовной статьи «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов». Расследование поручено городской полиции.