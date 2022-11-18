Колонка обозревателей

Черный список для ловкачей

Владимир Курятов

Мы привыкли ругать чиновников. Мол, воруют, грубы и некомпетентны… Социальные сети клокочут негодованием, кипят праведным гневом, клеймят позором, пузырятся сот­нями ежедневных комментариев, призванных обличать, выводить на чистую воду, призывать к ответу и вопрошать «доколе?».

И это правильно. Надо и вопрошать, и обличать. Но иногда вспоминается выражение: совести нет у того, кто ворует, совесть есть только у наблюдающего…

Мы можем сколько угодно возмущаться текущим положением дел, но станет ли меньше коррупции в социуме, где ее ругают только в Интернете, а в жизни относятся очень даже лояльно? По каким социальным и карьерным лестницам взбираются к должностям и кормушкам нерадивые слуги закона? Уж точно не спустились к нам с Марса. Это не инопланетяне с чуждым для нас менталитетом, а, к сожалению, часть нашего социума.

Здесь самое время поговорить о честности, о совести и о том, как в нашем обществе котируются эти основополагающие качества.

Простой пример. Есть человек, который хочет устроиться на работу в обход правил. И есть чиновник, который может в этом помочь за вознаграждение. Все стороны заинтересованы в сделке, а значит взятке быть! И только совесть может стать барьером. Но кто в итоге будет выглядеть более успешным в глазах окружающих: человек при должности или человек при совести? Какой жизненный пример будет более вдохновляющим для молодежи?

Разве не о болезни всего нашего общества говорит абсурдная, нелепая, гротескная ситуация, когда расплодившиеся мошенники и аферисты обманывают доверчивых граждан, желающих… незаконно продвинуться в очереди в детском саду, оформить пенсию, закрыть уголовное дело, вытащить за взятку родственника из тюрьмы?

Сколько таких новостей на просторах Казнета? Несть им числа. Вот последний пример. В Туркестанской области аферистка обманула больше чем на шесть млн тенге граждан, желающих оформить в обход закона пособие по инвалидности. Обмануто 11 человек, не имеющих, кстати, никаких заболеваний.

И вот теперь представьте себе на секундочку тех же действующих лиц, но в несколько иных декорациях. Как бы отнесся закон к попытке оформить инвалидность, если бы денежное вознаграждение было преподнесено не мошеннице, а реальному представителю государства. Этот факт трактовался бы как дача взятки должностному лицу. А это уже уголовно наказуемое деяние. За дачу взятки чиновнику, равно как и за ее получение, судят и сажают. А за дачу взятки мошеннице – даже не осуждают.

Понятно, что если бы судили всех, кто хотел обойти закон, но попал в сети мошенников, никто бы не стал обращаться в полицию. Поэтому со стороны Фемиды к ним нет никаких вопросов. Они пострадавшие – и точка.

Но не пора ли задуматься о том, что эта прослойка граждан тоже поощряет в стране коррупцию. Эти люди такая же угроза для общества, как и взяточники в государственных органах. И как хотелось бы, чтобы появился черный список, чтобы подобные персонажи были на виду на случай, если они вдруг возжелают попасть на госслужбу или в мас­лихаты. Мы не отслеживаем их карьеру и бизнес, не подвергаем общественному осуждению. Почему? Не потому ли что такое поведение стало нормой?

Коррупцию, как показывает история человечества, победить невозможно, но вполне реально снизить ее масштаб. Другой вопрос, что сделать это гораздо сложнее в социуме, где долгое время поощряется культ наживы, кичливость богатством и связями, когда считается нормальным потратить около миллиона на «козырный» автомобильный номер, вместо того чтобы помочь нуждающимся. В таком обществе честность и порядочность обходятся очень дорого и становятся синонимом неконкурентоспособности. А нужно, чтобы угрызения совести были каждому по зубам...

Все колонки автора

Популярное

Все
Новый облик крестьянки
​​​​​​​Будет жесткий спрос
Опыт – надежный попутчик
​​​​​​​Шаг, поворот, «обнимашки»!
Язык пожарному знать надо!
Братское дерби завершилось поражением
С прицелом на Универсиаду
Стоит только захотеть
Волчий инстинкт
Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо
С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут возрастать, а это значит, что семейно-демографическим и гендерным вопросам нужно уделять пристальное внимание уже сегодня
Войлок: и в пир, и в мир
Осенние встречи
Из обрывков старых глянцевых журналов художник создает залитые солнцем городские пейзажи
В душе мы – казахи
Успешный дебют
Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров
Указ Президента Республики Казахстан
Черный список для ловкачей
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Колонка обозревателей
Жадность или бедность?
Колонка обозревателей
Без благ цивилизации
Колонка обозревателей
Что стоит дом построить
Колонка обозревателей
Хэллоуин must go on

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]