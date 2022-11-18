Черный список для ловкачей

Мы привыкли ругать чиновников. Мол, воруют, грубы и некомпетентны… Социальные сети клокочут негодованием, кипят праведным гневом, клеймят позором, пузырятся сот­нями ежедневных комментариев, призванных обличать, выводить на чистую воду, призывать к ответу и вопрошать «доколе?».

И это правильно. Надо и вопрошать, и обличать. Но иногда вспоминается выражение: совести нет у того, кто ворует, совесть есть только у наблюдающего…

Мы можем сколько угодно возмущаться текущим положением дел, но станет ли меньше коррупции в социуме, где ее ругают только в Интернете, а в жизни относятся очень даже лояльно? По каким социальным и карьерным лестницам взбираются к должностям и кормушкам нерадивые слуги закона? Уж точно не спустились к нам с Марса. Это не инопланетяне с чуждым для нас менталитетом, а, к сожалению, часть нашего социума.

Здесь самое время поговорить о честности, о совести и о том, как в нашем обществе котируются эти основополагающие качества.

Простой пример. Есть человек, который хочет устроиться на работу в обход правил. И есть чиновник, который может в этом помочь за вознаграждение. Все стороны заинтересованы в сделке, а значит взятке быть! И только совесть может стать барьером. Но кто в итоге будет выглядеть более успешным в глазах окружающих: человек при должности или человек при совести? Какой жизненный пример будет более вдохновляющим для молодежи?

Разве не о болезни всего нашего общества говорит абсурдная, нелепая, гротескная ситуация, когда расплодившиеся мошенники и аферисты обманывают доверчивых граждан, желающих… незаконно продвинуться в очереди в детском саду, оформить пенсию, закрыть уголовное дело, вытащить за взятку родственника из тюрьмы?

Сколько таких новостей на просторах Казнета? Несть им числа. Вот последний пример. В Туркестанской области аферистка обманула больше чем на шесть млн тенге граждан, желающих оформить в обход закона пособие по инвалидности. Обмануто 11 человек, не имеющих, кстати, никаких заболеваний.

И вот теперь представьте себе на секундочку тех же действующих лиц, но в несколько иных декорациях. Как бы отнесся закон к попытке оформить инвалидность, если бы денежное вознаграждение было преподнесено не мошеннице, а реальному представителю государства. Этот факт трактовался бы как дача взятки должностному лицу. А это уже уголовно наказуемое деяние. За дачу взятки чиновнику, равно как и за ее получение, судят и сажают. А за дачу взятки мошеннице – даже не осуждают.

Понятно, что если бы судили всех, кто хотел обойти закон, но попал в сети мошенников, никто бы не стал обращаться в полицию. Поэтому со стороны Фемиды к ним нет никаких вопросов. Они пострадавшие – и точка.

Но не пора ли задуматься о том, что эта прослойка граждан тоже поощряет в стране коррупцию. Эти люди такая же угроза для общества, как и взяточники в государственных органах. И как хотелось бы, чтобы появился черный список, чтобы подобные персонажи были на виду на случай, если они вдруг возжелают попасть на госслужбу или в мас­лихаты. Мы не отслеживаем их карьеру и бизнес, не подвергаем общественному осуждению. Почему? Не потому ли что такое поведение стало нормой?

Коррупцию, как показывает история человечества, победить невозможно, но вполне реально снизить ее масштаб. Другой вопрос, что сделать это гораздо сложнее в социуме, где долгое время поощряется культ наживы, кичливость богатством и связями, когда считается нормальным потратить около миллиона на «козырный» автомобильный номер, вместо того чтобы помочь нуждающимся. В таком обществе честность и порядочность обходятся очень дорого и становятся синонимом неконкурентоспособности. А нужно, чтобы угрызения совести были каждому по зубам...