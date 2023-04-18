Червей извлекли из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте

Общество, Здравоохранение
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Шымкентские врачи провели необычную операцию: удалили гигантскую эхинококковую кисту из головного мозга ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Мальчик жаловался на постоянные головные боли. При обследовании врачи диагностировали эхинококкоз мозга. Это достаточно редкое заболевание, тем более среди детей. Как рассказали врачи, из мозга ребенка извлекли около 10-15 ленточных червей. Сама киста разрослась до приличных размеров: 15 см в длину и 10 – в ширину.

2-часовая операция прошла успешно. Пациент пролежал 2 дня в реанимации, а после был переведен в палату. Спустя неделю ребенка выписали домой. Тем не менее он находится под контролем медиков.

«В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребенку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребенка была головная боль», – рассказал врач-нейрохирург городской клинической детской больницы Самат Кокшикбаев.

Эхинококкоз головного мозга – это паразитарное заболевание центральной нервной системы, вызываемое ларвальными стадиями гельминтов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Паразиты попадают в организм через грязные руки или животных. Без своевременного лечения эхинококкоз может привести к летальному исходу.

 

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