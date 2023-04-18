Червей извлекли из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте

Шымкентские врачи провели необычную операцию: удалили гигантскую эхинококковую кисту из головного мозга ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

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Мальчик жаловался на постоянные головные боли. При обследовании врачи диагностировали эхинококкоз мозга. Это достаточно редкое заболевание, тем более среди детей. Как рассказали врачи, из мозга ребенка извлекли около 10-15 ленточных червей. Сама киста разрослась до приличных размеров: 15 см в длину и 10 – в ширину.

2-часовая операция прошла успешно. Пациент пролежал 2 дня в реанимации, а после был переведен в палату. Спустя неделю ребенка выписали домой. Тем не менее он находится под контролем медиков.

«В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребенку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребенка была головная боль», – рассказал врач-нейрохирург городской клинической детской больницы Самат Кокшикбаев.

Эхинококкоз головного мозга – это паразитарное заболевание центральной нервной системы, вызываемое ларвальными стадиями гельминтов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Паразиты попадают в организм через грязные руки или животных. Без своевременного лечения эхинококкоз может привести к летальному исходу.