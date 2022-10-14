Четверо детей погибли в ДТП в Алматинской области

6 человек погибли в результате автомобильной аварии в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

3 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором 6 человек погибли и 4 травмированы.

По предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69 км трассы Алматы – Кокпек – Коктал выехал на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с Subaru и, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.

На месте происшествия погибли 6 человек, находившиеся в Mercedes, четверо из которых несовершеннолетние. Ещe четверых пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в автомашине Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.