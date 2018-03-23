Четверо детей провалились под лед в Атырауской области

Спасателям Атырауской области поступил вызов о том, что под лед реки Шора (Курмангазинский район) провалились четверо детей, передает patrul.kz.
Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники (3 мальчика и девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду. Лед резко треснулся и один из детей провалился, следом под лед ушли и остальные.
Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Они были сильно напуганы. Спасатели успокоили ребят и оказали им первую помощь.
Местные спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и напоминают о том, что в весеннее время лед может провалиться в любой момент.
Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники (3 мальчика и девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду. Лед резко треснулся и один из детей провалился, следом под лед ушли и остальные.
Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Они были сильно напуганы. Спасатели успокоили ребят и оказали им первую помощь.
Местные спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и напоминают о том, что в весеннее время лед может провалиться в любой момент.