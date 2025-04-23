Четверо жителей Туркестанской области отстреляли стадо сайгаков

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Всего были убиты 15 животных, находящихся под угрозой исчезновения

Фото: пресс-служба Минэкологии

Группа жителей Туркестанской области отправились на поиски пропавшего табуна лошадей в область Ұлытау на мотоциклах, взяв с собой охотничьи ружья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Лошадей найти не удалось, однако, следуя преступному умыслу и зная о запрете охоты, они отстреляли стадо сайгаков с целью последующей продажи, в том числе рогов.

Всего были убиты 15 сайгаков – животных, относящихся к редким видам и находящихся под угрозой исчезновения. После этого браконьеры забили добытых животных, отделили рога и погрузили туши в машину.

Во время оперативно-розыскной операции браконьеры были задержаны сотрудниками ОАО «Охотзоопром». Государству причинен значительный материальный ущерб – более 143 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, а причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Каждый из подсудимых приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Минэкологии провели круглый стол на тему устойчивого управления популяциями сайгаков, организованный по инициативе ведомства совместно с депутатами Мажилиса РК.

#суд #браконьеры #сайгаки #область Ұлытау

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