Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

Один из них скончался по дороге в больницу, передает Kazpravda.kz

Четверо погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«23 марта около 13:45 на 35 км автодороги Алматы-Астана произошло ДТП с участием большегрузного транспортного средства DAF и легковой автомашины Daewoo. В результате дорожной аварии на месте происшествия погибли три человека. Также в ближайшую больницу госпитализированы двое пострадавших, один из которых скончался, не приходя в сознание», - говорится в сообщении.

Как отметили в ДП, в настоящее время по факту ДТП проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок.