Сегодня в районе зоны отдыха на Шерубай-Нуринском водохранилище, поступило сообщение о том, что люди на моторной лодке нуждаются в помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Как выяснилось, в лодке закончился бензин, а мотор вышел из строя. Из-за сильного ветра судно унесло на противоположный берег.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Лодка была отбуксирована к берегу. Все четверо находившихся на борту были благополучно спасены, в медицинской помощи они не нуждались.

МЧС призывает граждан соблюдать осторожность при отдыхе на водоёмах и проверять техническое состояние плавательных средств и наличие топлива перед выходом на воду.