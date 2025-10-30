Среди них три мужчины и одна женщина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По меньшей мере четыре человека погибли в приходе Сент-Элизабет на юге Ямайки в результате урагана "Мелисса", сообщило издание Jamaica Observer.

«Погибшими стали три мужчины и одна женщина, предположительно унесённые потоками воды, вызванными ураганом. Их тела были обнаружены после того, как стихия ослабла. Эти люди, судя по всему, являются прямыми жертвами урагана, и я надеюсь, что больше жертв не будет», - заявил министр местного самоуправления и развития сообществ Десмонд Маккензи, слова которого приводит газета на своем сайте.

По словам Маккензи, более 25 тысяч человек сейчас размещены в убежищах, при этом власти распорядились не закрывать ни одно из них до завершения оценки ущерба. Министр добавил, что ураган серьёзно повредил инфраструктуру города Монтего-Бей - были затоплены административные здания, приют для бездомных и два этажа мэрии, а также повреждена городская больница.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, посетивший пострадавшие районы, заявил, что страна сосредоточена на восстановлении.

«Мы завершили осмотр разрушений, вызванных ураганом "Мелисса" в приходе Сент-Элизабет. Разрушения поистине душераздирающи, однако дух людей остаётся несгибаемым. Сила, стойкость и решимость жителей Сент-Элизабет уже проявляются, когда они сосредоточены на восстановлении. Это правительство стоит вместе с народом Сент-Элизабет, пока мы восстанавливаемся, чтобы стать сильнее, чем прежде», - написал глава правительства в соцсети Facebook.

Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее обрушившийся на Ямайку, вызвал массовые наводнения и серьезно повредил инфраструктуру. По информации СМИ, обрушилась крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей. Без электричества остались около 500 тысяч человек при общей численности населения около 2,8 миллиона.

Ранее более 700 тысяч человек эвакуировали на Кубе из-за урагана.