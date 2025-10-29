Ураган вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Более 735 тысяч человек были эвакуированы на Кубе на фоне приближения к острову урагана "Мелисса", сообщил президент страны Мигель Диас-Канель.

«Мы только что уточнили в провинциях меры, принятые в связи с прохождением урагана "Мелисса". Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы всё ещё продолжаются», - написал президент в соцсети X, отметив, что предстоящая ночь на Кубе будет очень тяжелой.

Ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Позже NHC сообщил, что "Мелисса" обрушилась на побережье Кубы - на провинцию Сантьяго-де-Куба. Максимальная скорость ветра при этом составляла около 195 километров в час.

