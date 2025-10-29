На Ямайке ураган «Мелисса» ослаб до третьей категории

Айман Аманжолова
корреспондент

Мощный ураган, ранее ослабший с пятой до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, опустился до третьей, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Ураган «Мелисса» достиг третьей категории по шкале Саффира – Симпсона», - говорится на сайте центра.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредил жителей Ямайки и Кубы об опасности, посоветовав им оставаться в убежищах во время урагана, а жителям Багамских островов - подготовиться к надвигающемуся удару. По данным минздрава Ямайки, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.

Ранее премьер Ямайки после прохождения урагана "Мелисса" объявил страну зоной бедствия.

«Мы действовали на опережение, объявив зону угрозы, когда система приближалась к Ямайке. Ураган “Мелисса”, беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать проактивно поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами», - говорится в сообщении офиса премьера на странице в Facebook.

Согласно сообщению, правительство одновременно приняло постановление об объявлении Ямайки зоной бедствия и продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен. По словам премьера, постановления дают правительству "инструменты для управления ответом на ураган "Мелисса".

#ураган #Ямайка #Мелисса

