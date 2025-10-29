Мощный ураган, ранее ослабший с пятой до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, опустился до третьей, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Ураган «Мелисса» достиг третьей категории по шкале Саффира – Симпсона», - говорится на сайте центра.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредил жителей Ямайки и Кубы об опасности, посоветовав им оставаться в убежищах во время урагана, а жителям Багамских островов - подготовиться к надвигающемуся удару. По данным минздрава Ямайки, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.
Ранее премьер Ямайки после прохождения урагана "Мелисса" объявил страну зоной бедствия.
«Мы действовали на опережение, объявив зону угрозы, когда система приближалась к Ямайке. Ураган “Мелисса”, беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать проактивно поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами», - говорится в сообщении офиса премьера на странице в Facebook.
Согласно сообщению, правительство одновременно приняло постановление об объявлении Ямайки зоной бедствия и продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен. По словам премьера, постановления дают правительству "инструменты для управления ответом на ураган "Мелисса".