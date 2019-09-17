Четыре человека заболели сибирской язвой в Жамбылской области
В департаменте охраны общественного здоровья Жамбылской области заверили, что ситуация с выявленными случаями заболеваемости сибирской язвой в регионе под контролем, передает Inform.kz.
По данным ведомства, 12 сентября в областную детскую инфекционную больницу поступили четверо больных из двух районов – село Айша-биби Жамбылского района и село Шакпак -Ата Жуалынского района – с жалобами на местные воспаления на кистях рук, с наличием пустулы с изъязвлением, папулы и с умеренным отеком тканей вокруг раны.
"Температура тела у всех больных в норме, больные активные, – рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Берик Жаркынбеков. – Общее состояние у всех больных средней степени тяжести за счет умеренной интоксикации и местного воспаления. При поступлении троим пациентам первично был выставлен диагноз "рожа". Однако, с целью исключения диагноза "сибирская язва", содержимое раны было направлено в особо опасную лабораторию Центра санэпидэкспертизы. Подтвердился диагноз "сибирская язва" всем четверым больным".
На данный момент все больные находятся в отдельных боксированных палатах, получают необходимое лечение.
"Все четверо принимали участие в забое больного скота. Двое из них работают чабанами в крестьянском хозяйстве "Сурым" в Жуалынском районе, двое – наемные рабочие. В очагах заболевания двух районов и города Тараза медицинские организации выявили и взяли под медицинское наблюдение 44 контактных лица, все они здоровы", – уточнил руководитель департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Берик Жаркынбеков.