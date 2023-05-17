Четыре гибких формы занятости ввели в Казахстане

Общество
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Ожидается, что это расширит для казахстанцев возможности участия на рынке труда.

Фото: Kazpravda.kz

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях законодательного регулирования гибких форм занятости, получивших широкое распространение во всем мире, в рамках Социального кодекса законодательно закреплены 4 новых режима трудовой деятельности, сообщает Kazpravda.kz.

Это расширит для казахстанцев возможности участия на рынке труда, отметили в министерстве.

"На фоне быстрого развития технологий на рынке труда появились новые гибкие формы занятости, которые после пандемии коронавирусной инфекции оказались на пике актуальности и изменили трудовую деятельность многих граждан. Главным преимуществом гибких форм занятости является создание условий для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями, особенно для отдельных групп населения, для которых традиционный формат занятости может являться неудобным и ограничивать их возможности участия на рынке труда", - говорится в сообщении.

Так, в целях законодательного регулирования гибких форм занятости в рамках Социального кодекса введены следующие режимы:

1. Совместное трудоустройство – прием работодателем нескольких (обычно двух) работников для совместного выполнения одной трудовой функции. К примеру, в силу уважительных причин (состояние здоровья, семейные обязанности и другие) гражданин может работать только половину дня, в таком случае работодатель может на вторую половину привлечь другого человека на эту же позицию.

Данный режим позволит защитить интересы работников, которые не имеют возможности работать полный рабочий день ввиду возраста, состояния здоровья, наличия детей, а также привлекать учащихся для выполнения работ в свободное от учебы время.

В свою очередь, работодатели смогут сохранить полный график работы, не создавая сбоя производственного процесса.

2. Скользящий график работы – работа в различные дни недели с различной продолжительностью рабочей смены.

Специфика отдельных организаций (торговые центры, места общественного питания и другие) не позволяют в полной мере равномерно распределить объем работы с учетом ограничений, предусмотренных трудовым законодательством. В связи с этим путем введения скользящего графика будет обеспечена организация работы (равномерное распределение) с учетом объема нагрузки работы.

3. Чередование четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели.

Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя.

Введение этого режима позволяет с учетом производственного процесса предоставить работнику возможность сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами. Работа в таком режиме не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда.

4. Платформенная занятость – это динамично развивающийся гибкий формат трудовой деятельности, который может выполнять роль как основной, так и дополнительной занятости.

Главным преимуществом платформенной занятости является возможность совмещения с основной работой, гибкость рабочего времени, баланс работы и личной жизни.

"Внедрение и развитие гибких форм трудовых отношений позволит получить дополнительный заработок для работников, увеличить занятость, повысить трудовую мобильность, а также создать условия для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями (семья, обучение, временная нетрудоспособность и др.)", - отметили в Минтруда.

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