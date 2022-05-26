Четыре новых дисциплины будет на зимней Олимпиаде-2026

FIS включила новые дисциплины лыжного фристайла, двоеборья и сноуборда в программу ОИ-2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил включение четырех новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На заседании конгресса, который проходит в Милане в четверг, члены FIS проголосовали за включение в программу Игр-2026 парного могула, смешанных командных соревнований по ски-кроссу (обе дисциплины - фристайл), смешанного командного параллельного слалома (сноуборд), а также женского лыжного двоеборья.

Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимней Олимпиады-2026 в июне 2019 года. XXV зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.