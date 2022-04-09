Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч задержали в Казахстане

Пресечена попытка въезда иностранцев в Казахстан по поддельным документам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

6 апреля 2022 года в аэропорту города Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны 4 граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы.

«При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Республику Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов США», – сообщили в ведомстве.

Поддельные документы изъяты. Решается вопрос об их депортации из страны.