Поиск наркотиков, взрывчатки и людей: как работают служебные собаки полиции Астаны

Закон и Порядок

Их службе в Астане свыше 40

Фото: МВД

В Центре кинологической службы департамента полиции Астаны ежедневно несут службу 45 специально обученных собак. Вместе со своими кинологами они участвуют в раскрытии преступлений, поиске людей, обнаружении наркотических средств и взрывчатых веществ, а также проходят штурмовую подготовку, передает Kazpravda.kz.

В подразделении служат немецкие, бельгийские, голландские и среднеазиатские овчарки, а также ротвейлеры. За каждым кинологом закреплена одна или две служебные собаки, с которыми он ежедневно проходит тренировки.

«Рабочий день начинается с инструктажа и выгула животных, после чего проводятся занятия по специальной подготовке в зависимости от их специализации. После обеда кинологи занимаются с питомцами по общему курсу дрессировки. Особое внимание уделяется тому, чтобы между сотрудником и служебной собакой было полное взаимопонимание, поскольку именно это позволяет эффективно выполнять служебные задачи», - сообщили в МВД.

Подготовка будущих четвероногих помощников начинается еще на этапе отбора. Специальная комиссия оценивает рабочие качества животных, их поведение, отсутствие страха, готовность выполнять команды и способность к поисковой работе.

Неотъемлемой частью службы остается уход за животными. Кинологи ежедневно следят за их состоянием, проводят уборку вольеров, а ветеринарный врач и фельдшер осматривают собак. Кормление организовано два раза в день.

Одним из самых результативных служебных собак в центре является Бакс, который специализируется на поиске наркотических средств. С начала года благодаря его работе полицейские выявили более 30 фактов незаконной перевозки наркотиков.

 

#полиция #кинологи #служебные собаки

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