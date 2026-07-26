Полиция Жетысу призвала туристов к ответственному отдыху на Балхаше

Фото: ДП региона

В разгар туристического сезона сотрудники полиции усилили профилактические мероприятия на побережье озера Балхаш в области Жетысу. Правоохранители призвали жителей и гостей региона соблюдать общественный порядок и ответственно относиться к своему поведению во время отдыха, передает Kazpravda.kz.

Балхаш остается одним из самых популярных мест летнего отдыха в стране, ежегодно принимая тысячи туристов. В связи с этим особое внимание уделяется профилактике правонарушений и обеспечению безопасности отдыхающих.

«Сотрудники полиции проводят профилактические рейды, в том числе проверяют торговые объекты на соблюдение требований законодательства о запрете реализации алкогольной продукции в ночное время. Особое внимание также уделяется профилактике правонарушений в местах массового отдыха граждан», — сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве напомнили, что употребление алкоголя нередко становится причиной нарушений общественного порядка, дорожно-транспортных происшествий и других противоправных действий.

Полицейские призвали отдыхающих уважительно относиться к окружающим, соблюдать требования законодательства и правила дорожного движения. По данным МВД, профилактические мероприятия на побережье Балхаша будут продолжены на протяжении всего туристического сезона.