В Акмолинской области спасли мужчину, застрявшего в камышах

Фото: МЧС

В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли мужчину, который не смог самостоятельно выбраться из камышей на озере Батпакколь, передает Kazpravda.kz.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112. Очевидец, находившийся в лодке, услышал крики о помощи со стороны камышей и сообщил об этом спасателям.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно обнаружили мужчину, извлекли его из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог самостоятельно выбраться из камышей», - сообщили в МЧС.

После спасения мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

В ведомстве напомнили, что употребление алкоголя во время отдыха у воды значительно увеличивает риск несчастных случаев. Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и ответственно относиться к своему отдыху.