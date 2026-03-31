– В регионе для повышения качества жизни населения реализуется ряд проектов по строительству жилых домов и модернизации инфраструктуры, – сказал аким области Нурлыбек Налибаев. – Все больший эффект дает государственная социальная политика, направленная на обеспечение граждан жильем. За последние три года казахстанцам, стоящим в очереди, предоставлено около восьми тысяч квартир, 1 800 из них – впервые выдали в районах области.

Растет и размер бюджета на строительство жилья. К примеру, в прошлом году на строительство 2 477 квартир было выделено 36 млрд тенге. А в текущем году на предоставление очередникам 2 400 квартир предусмотрено 55,6 млрд тенге. Активно возводят жилые дома высотой 7, 9 и 12 этажей с современным дизайном. Ранее в регионе строились только пятиэтажные здания.

На церемонии вручения ключей благодарственными письмами акима области за качественное и своевременное строительство отмечены работники подрядных организаций, среди которых товарищества «Интегрострой», «Орион ЛТД», «Техоснастка-Ремсервис», «Асар», «Авангард ПГС», «Аман курылыс» и «Промстройсервис Е».