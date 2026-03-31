Четыреста семей справили новоселье

Хорошая новость
9
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Квартиры в десяти многоэтажных домах в новом микрорайоне на левобережье Сырдарьи очередникам выдали в Наурыз мейрамы.

Фото Багдата Есжанова

– В регионе для повышения качества жизни населения реализуется ряд проектов по строительству жилых домов и модернизации инфраструктуры, – сказал аким области Нурлыбек Налибаев. – Все больший эффект дает государственная социальная политика, направленная на обеспечение граждан жильем. За последние три года казахстанцам, стоящим в очереди, предоставлено около восьми тысяч квартир, 1 800 из них – впервые выдали в районах области.

Растет и размер бюджета на строительство жилья. К примеру, в прошлом году на строительство 2 477 квартир было выделено 36 млрд тенге. А в текущем году на предоставление очередникам 2 400 квартир предусмотрено 55,6 млрд тенге. Активно возводят жилые дома высотой 7, 9 и 12 этажей с современным дизайном. Ранее в регионе строились только пятиэтажные здания.

На церемонии вручения ключей благодарственными письмами акима области за качественное и своевременное строительство отмечены работники подрядных организаций, среди которых товарищества «Интегрострой», «Орион ЛТД», «Техоснастка-Ремсервис», «Асар», «Авангард ПГС», «Аман курылыс» и «Промстройсервис Е».

#жилье #Кызылорда #новоселье #ключи

Популярное

Все
Движение в режиме «день в день»
Повестка устойчивого развития
Культурные мосты, объединяющие страны
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
День смеха. Или все-таки День дурака?
Спасибо пробкам!
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В Казахстане судебные исполнители взыскали более 557 млрд тенге за прошлый год
Исторический старт на FIFA Series
Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы сохранения экосистемы Каспия
Неделя мультфильмов: в Казахстане стартовали показы отечественной анимации
Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке
Одно решение может спасти несколько жизней
Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили расширение сотрудничества в транспорте, инвестициях и энергетике
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав
Велоспорт для равных возможностей
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Здесь готовят профи
Для активного долголетия
Дан старт зеленому мегапроекту
Новоселье в Наурыз

