Открылся новый реабилитационный центр

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Центр социальной реабилитации лиц с инвалидностью введен в эксплуа­тацию в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая. Развитие социальной инфраструктуры и поддержка людей с особыми потребностями остаются одними из приоритетных направлений государственной политики.

Фото: РСК

Как отметили в областном акимате, возведенное в Атырау учреждение рассчитано на одновременное пребывание 150 человек. Благодаря этому центру объем оказываемых услуг значительно увеличится. Если ранее реабилитационную помощь ежегодно получали 1 100 лиц с особыми потребностями, то теперь комплексную реабилитацию смогут проходить в два раза больше пациентов.

– Этот центр будет оказывать всестороннюю поддержку людям с инвалидностью. Ввод в эксплуатацию такого социально значимого объекта – это еще один серьезный шаг на пути к созданию инклюзивного общества, в котором каждый человек имеет равные возможности. Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в реализацию этого проекта, – сказал на церемонии открытия аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Центр будет предоставлять комплексные реабилитационные услуги детям в возрасте от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими диагнозами. Для них оборудованы кабинеты терапии, залы механотерапии, пространства сенсорной интеграции, а также мастерские трудотерапии и арт-терапии, направленные на развитие бытовых и социальных навыков.

Как отметила директор Центра социальной реабилитации лиц с инвалидностью Анар Каюпова, деятельность учреждения организована по шести основным направлениям: социально-бытовому, медицинскому, психологическому, педагогическому, социально-трудовому и культурному.

– Центр оснащен современным оборудованием для проведения комплексной реабилитации. Для каждого получателя услуг разрабатывается индивидуальная программа восстановления и социальной адаптации. Для обеспечения качественного обслуживания здесь работают 189 специалистов, включая врачей, медицинских сестер, психологов, логопедов, дефектологов и других профильных сотрудников, – рассказала Анар Каюпова.

По данным акимата, в регионе проживает более 27 тыс. людей с инвалидностью. Открытие цент­ра стало важным событием для социальной сферы и очередным шагом в создании инклюзивной среды.

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