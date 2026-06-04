Книга – источник знаний

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селе Шелек после модернизации открылась биб­лиотека. Объект приятно удивил первых посетителей – представителей творческой интеллигенции, общественных деятелей, сельчан.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В новом здании обустроено шесть тематических зон. Это читальный, абонементный и конференц-залы, детский и интернет-отделы, а также коворкинг-центр. Книжный фонд насчитывает свыше 88 тыс. экземпляров. Общая стоимость проекта составила 422 млн тенге.

С открытием библиотеки местных жителей поздравили генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, директор Национальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, аким Алматинской области Марат Султангазиев. По словам участников церемонии, несмотря на бурный рост технологий, обилие гаджетов и альтернативных форм досуга, можно сохранить и даже увеличить интерес к чтению книг. Важно приобщать детей к художественной литературе. Она отлично развивает интеллект, расширяет кругозор и словарный запас.

Особое внимание развитию библиотечного дела уделяет Президент Касым-Жомарт Токаев. Расширяется библиотечный фонд, учрежден Национальный день книги, принят Указ Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

В библиотеках, являющихся неотъемлемой частью социальной инфраструктуры городов и сел, хранится большая часть ценных исторических материалов. Это священный очаг знаний, воспитания, истории и преемственности. В Алматинской области функционируют 145 библиотек. Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на их модернизацию, укрепление материально-технической базы, издание книг отечественных литераторов.

…В эти же дни в селе Бакбакты Балхашского района открылся современный спортивный комплекс, построенный на частные инвестиции. Здесь оборудованы залы для занятий боксом, дзюдо, греко-римской борьбой, футболом баскетболом и волейболом. Имеются также тренажерная площадка, раздевалки, душевые, медицинский кабинет.

По мнению представителей местных властей и общественности, спорткомплекс, способный принимать около 250 посетителей в день, даст толчок развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни на селе. Предприниматель Ербол Бейсенов, инвестировавший в строительство объекта свыше 700 млн тенге, выразил уверенность, что здесь будут растить будущих чемпионов, прославляющих страну.

В день открытия спортивного сооружения в нем стартовал районный турнир по футзалу среди учащихся сельской школы.

#регионы #Алматинская область #открытие #библиотека #спорткомплекс

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