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Общество
Чиновника из департамента госдоходов осудили за мошенничество в Караганде

В Караганде вынесли приговор начальнику отдела реабилитации и банкротства областного департамента государственных доходов. Чиновника обвиняли в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых оказались сотрудник департамента госдоходов и предприниматель, которому, кроме мошенничества, предъявляли обвинение в подстрекательстве к даче взятки.

В суде сотрудник налоговой службы свою вину не признал. По словам обвиняемого, он с предпринимателем лично не контактировал и не получал от него денег. Однако он признал, что обманул своего подельника и взял у него 1 млн тенге.

Чиновник пообещал содействие при вынесении положительного решения по гражданскому делу, рассматриваемому на тот момент в специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области.

Второй подсудимый вину признал лишь частично. Он утверждал, что не подстрекал предпринимателя к даче взятки, и признал, что совершил в отношении него мошенничество.

Также допросили и судью СМЭС Карагандинской области. Он заявил, что никогда близко не общался с подсудимыми, об их преступном сговоре не знал и никаких денег от них не получал.

Прокурор просил назначить сотруднику департамента госдоходов наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права работать на госслужбе, а второму подсудимому – наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 8 месяцев.

Казыбекбийский районный суд признал подсудимых виновными и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. При этом сотруднику департамента госдоходов установили запрет занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Второго осужденного лишили права работать на госслужбе пожизненно.

«Суд признал смягчающим вину обстоятельством наличие у осужденных на иждивении малолетних детей, инвалидность одного из них и принятие мер по возмещению материального ущерба. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено», – сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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