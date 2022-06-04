Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау

Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау, уголовное дело рассмотрено в Актауском городском суде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно материалам дела, заместитель начальника управления сельского хозяйства Мангистауской области, являясь должностным лицом, мог контролировать и влиять на получение субсидий для установки солнечных панелей в фермерских хозяйствах. За покровительство и содействие он получал взятки в период с 2019 по 2020 год на общую сумму 705 000 тенге.

Второй фигурант уголовного дела в целях получения субсидии от государства внес на портал "Qoldau" фиктивные договоры, указав в них цену выше реальной стоимости приобретенных товаров. Своими мошенническими действиями он причинил материальный ущерб государству в размере 6 903 275 тенге.

Приговором суда заместителя начальника управления сельского хозяйства признали виновным в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 366 УК РК (Неоднократное получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия), части 2 статьи 371 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ему назначен штраф в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 28 200 000 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Его подельник признан виновным по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК (Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество в крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием). Ему назначили условный срок на три года и установили пробационный контроль.



Еще двое подсудимых понесли наказание по части 2 статьи 367 (Дача взятки должностному лицу в значительном размере). Их ожидает штраф в размере 20-кратной суммы взятки.