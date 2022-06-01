Чиновники Уральска лишали очередников жилья, выдавая квартиры незаконно. Факты выявил Антикор. По данным Департамента по борьбе с коррупцией, 189 очередников просто "выпали" из списка. При этом квадратные метры от государства получили те, кто даже не числился в категории нуждающихся. Тем временем сироты десятилетиями скитаются по углам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Асель Антаева выпускница детского дома. С мужем и тремя детьми живёт в страшной тесноте. Комнатка настолько мала, что негде поставить кроватки детям. Малыши с родителями спят на полу. В очереди на жильё сирота стоит 11 лет, сейчас в списках 170-ая. Примерно ещё 10 лет придётся ждать, подсчитала Асель.

"Ходили мы в акимат, писали письма, к акиму области мы никак не могли попасть, уже год как к нему записаны, нас не принимают. Наша единственная проблема – это жильё. Законное положенное жильё, мы лишнего не просим", – говорит Асель.

В доме юношества "Шанырак" проживают более 100 выпускников детских домов. Жильё от государства десятилетиями не могут получить почти 2 тысячи сирот региона. А чиновники тем временем раздают квадратные метры от государства совершенно не тем, кто в них нуждается. Антикор выявил 247 таких фактов. Еще 169 квартир выдали вне очереди. А 189 нуждающихся просто выбросили из списка.

"Установлено более 1000 фактов нахождения на учёте лиц, нуждающихся в жилище, при наличии в собственности жилья, а также около 200 фактов необоснованного снятия с учёта граждан из социально-уязвимых слоёв населения. Это дети-сироты, многодетные семьи, неполные семьи, имеются факты занижения сумм при приватизации жилища из государственного жилого фонда", – сообщила заместитель руководителя управления Департамента по противодействию коррупции по ЗКО Алия Денизбаева.

К слову, должностные лица, допустившие такие нарушения, отделаются лишь дисциплинарным взысканием. Такое наказание предусмотрено законом.



