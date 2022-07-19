Фото: Kazpravda.kz
Недвижимость
Чиновников обязали вернуть квартиры в жилфонд в Талдыкоргане

Очередную инвентаризацию жилого фонда провели в новых микрорайонах города Талдыкоргана. Проверку не прошли 14 квартир, как оказалось их незаконно получили чиновники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

«Выявлено 14 незаконно приобретенных квартир. Все они возвращены в жилой фонд. По решению жилищной комиссии эти 14 квартир распределят между жителям нашего города, которые стоят в очереди», – сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

Общественные активисты и многодетные матери города создали свою группу. Мониторят дома. Обошли 70 квартир. В их числе оказались пустующие. По госпрограмме их получили руководители ведомств и экс-акимы.

«Например, одна из квартир числится за заместителем департамента внутренней политики. Но она там не живёт. Значит, у неё есть другая жилплощадь. Эту квартиру нужно вернуть государству. Есть ещё те, кто получил квартиры за призовые места. Но эти квадратные метры они сдают в аренду», – говорит общественный активист Сандугаш Дуйсенова.

Коммунальное жильё Талдыкоргана без правоустанавливающих документов занимают более тысячи семей. Квадратные метры через акиматы получили работники социальной сферы, СМИ и чиновники. По данным членов рабочей группы, такие квартиры не подлежат приватизации. А по всем спорным вопросам рекомендуют обращаться в суд.

 

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