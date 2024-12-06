Поголовье скота увеличилось за год в Казахстане

Также выросло производство молока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в Казахстане по состоянию на 1 ноября увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: крупный рогатый скот (КРС) – до 8,2 млн голов (120,6%), в том числе коровы – до 4,4 млн голов (123,3%), лошади – до 4,1 млн голов (104,9%), верблюды – до 2,8 млн голов (104,7%).

Производство молока увеличилось до 3 млн тонн (104,2%), из которых в сельхозформированиях произведено 1,1 млн тонн (107,5%). Производство куриных яиц увеличилось до 3,7 млрд штук (100,9%), в том числе в сельхозформированиях – до 3,1 млрд штук (101,5%).

По республике на период зимовки 2024-2025 годы заготовлено 35,2 млн тонн сена (143,9% от плана), 2 млн тонн сенажа (117,9% от плана), 5,1 млн тонн соломы (111,9% от плана), 2,3 млн тонн силоса (117,9% от плана), а также 5,8 млн тонн концкормов (104,4% от плана).