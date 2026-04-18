Число киберпреступлений заметно снизилось в Казахстане

Подозрительные операции почти на 3 млрд тенге заблокированы через Антифрод-центр

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney, фото: пресс-служба Генпрокуратуры

17 апреля под председательством генпрокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью по вопросам эффективности принимаемых мер по противодействию киберпреступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны  

В работе приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ.

В ходе заседания было отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается. В текущем году число таких правонарушений сократилось на 15,1% (с 6 216 до 5 275).

Положительная динамика стала результатом скоординированной работы государственных органов и реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по переходу от реактивного к проактивному реагированию на преступные угрозы.

В частности, была усилена безопасность в сфере кредитования: введен «период охлаждения», обязательное личное присутствие при оформлении первого займа и другие защитные механизмы.

«Существенные изменения реализованы и в сфере связи: запрещены SIM-боксы, внедрена биометрическая регистрация абонентов, операторы обязаны применять антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки.Также введена уголовная ответственность за дропперство.С момента вступления в силу статьи 232-1 (незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег) УК РК зарегистрировано 446 дел. Через Антифрод-центр при Национальном банке уже заблокировано 2,8 млрд тенге, связанных с мошенническими операциями», – говорится в информации.

Отдельное внимание уделено борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов, включая пресечение схем хищения криптовалют, а также противодействию массовым мошенническим звонкам, в том числе с использованием виртуальных каналов связи.

#Генпрокуратура #киберпреступления #Берик Асылов #Антифрод-центр

