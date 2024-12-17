Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти

Как сказал для Reuters житель острова: «Ощущение такое, что пережил ядерную войну. На моих глазах исчез целый район»

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Несколько сотен человек — а возможно, и тысячи — могли погибнуть после того, как самый мощный почти за 100 лет циклон обрушился на французский архипелаг Майотта в Индийском океане. Об этом заявили местные власти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Майотта — заморский регион Франции и спорная территория, так как Коморы считают ее своей. Регион расположен в западной части Индийского океана между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром. Там продолжается спасательная операция после удара циклона «Шидо», обрушившегося в ночь на 14 декабря и вызвавшего масштабные разрушения.

Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил местным СМИ, что число погибших может значительно вырасти.

«Я думаю, их наверняка будет несколько сотен, может быть, мы достигнем тысячи, даже нескольких тысяч», — сказал Бьевиль, выступая на канале Mayotte La 1ere (цитата по агентству Reuters).

На вопрос о числе погибших МВД Франции ответило, что «будет сложно подсчитать всех жертв», на данном этапе точная цифра не может быть определена.

Предположительно, удар «Шидо» привел к разрушению целых населенных пунктов. Скорость ветра достигала 225 км/ч. Это самый сильный шторм за более чем 90 лет, обрушившийся на острова, сказали синоптики.

«Дороги полностью перекрыты, и проехать практически невозможно… Нам понадобятся вода и продовольствие, и их придется перевозить», — сказал Амбдилвахед Сумайла, мэра города Мамудзу, административного центра территории.

В воскресенье, 15 декабря, на Майотту прибыл первый самолет с врачами, лекарствами и готовой для переливания кровью с острова Реюньон.

Реюньон — заморская территория Франции примерно в 1400 км от Майотты — служит логистической базой для спасательной операции.

110 спасателей из Франции уже отправились на Майотту. В понедельник на территорию прибыл министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо. Вместе с ним на остров приехали еще 160 спасателей.

На Майотте живет немало мигрантов без необходимых документов, которые прибыли на французскую территорию в поисках убежища. Предполагается, что именно эти люди пострадали больше всего — многие из них живут в возведенных из подручных средств укрытиях.

Население группы островов Майотта составляет 320 тысяч человек, многие местные жители говорят о недостатке продуктов и питьевой воды, у них нет крыши над головой.

Один из жителей Мамудзу рассказал, что стоит в очереди за помощью.

«У нас нет воды уже три дня, так что мы уже не выдерживаем. Пытаемся получить хотя бы немного, чтобы можно было жить, потому что мы не знаем, когда снова дадут воду», — сообщил этот человек.

Еще один житель Мамудзу сказал Reuters: «Ощущение такое, что пережил ядерную войну. На моих глазах исчез целый район».

Майотта практически полностью зависит от финансовой помощи Франции, около 75% населения этой территории живет за чертой бедности, каждый третий является безработным.

На кадрах с воздуха, предоставленных французской жандармерией, видны обломки сотен самодельных домов, разбросанных по холмам одного из островов Майотты, которые стали центром нелегальной иммиграции с близлежащих Коморских островов.

«Мои мысли с нашими соотечественниками на Майотте, которые пережили самые ужасные несколько часов, а некоторые потеряли все, потеряли свою жизнь», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На кадрах с воздуха, предоставленных французской жандармерией, видны обломки сотен самодельных домов, разбросанных по холмам одного из островов Майотты, которые стали центром нелегальной иммиграции с близлежащих Коморских островов.

За последние несколько десятилетий тысячи людей пытались добраться на архипелаг с Коморских островов, расположенных у побережья Восточной Африки, чтобы получить доступ к французской системе социального обеспечения.

По данным МВД Франции, на Майотте проживает более 100 тысяч нелегальных мигрантов.

«Что касается числа погибших, то это будет сложно [определить], поскольку Майотта — мусульманская земля, где мертвых хоронят в течение 24 часов», — заявил представитель министерства.

Более трех четвертей населения Майотты живет за чертой бедности, которая определена для Франции. В начале года ухудшилась из-за нехватки воды.

Катастрофа на Майотте стала первой проблемой, с которой столкнулся премьер-министр Франсуа Байру через несколько дней после того, как он возглавил правительство.