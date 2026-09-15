Беспилотные такси запустят в Токио в 2027 году

Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), оператор приложения для вызова такси GO и таксомоторная компания Nihon Kotsu во вторник объявили о планах запустить в Токио услуги полностью автономных такси в 2027 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщается в совместном заявлении компаний, это будет первый подобный сервис в Японии.

Компании сообщили, что планируют начать с небольшого автопарка, а затем увеличить его примерно до 100 автомобилей, охватив ключевые районы Токио.

Реализация проекта зависит от получения разрешений регулирующих органов и подтверждения надежности технологий и операционной модели Waymo. После их выдачи и завершения проверки сервис будет работать без водителей, а заказать поездку можно будет через приложения GO и Waymo.