Беспилотные такси запустят в Токио в 2027 году

Айман Аманжолова
корреспондент

Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), оператор приложения для вызова такси GO и таксомоторная компания Nihon Kotsu во вторник объявили о планах запустить в Токио услуги полностью автономных такси в 2027 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс  

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщается в совместном заявлении компаний, это будет первый подобный сервис в Японии.

Компании сообщили, что планируют начать с небольшого автопарка, а затем увеличить его примерно до 100 автомобилей, охватив ключевые районы Токио.

Реализация проекта зависит от получения разрешений регулирующих органов и подтверждения надежности технологий и операционной модели Waymo. После их выдачи и завершения проверки сервис будет работать без водителей, а заказать поездку можно будет через приложения GO и Waymo.

«С момента прихода Waymo в Токио в 2025 году три наши компании вели активную работу по подготовке к обслуживанию пассажиров. За последний год автомобили Waymo изучили улицы города, словно местные жители: они передвигаются в автономном режиме под наблюдением специально обученных сотрудников Nihon Kotsu, уверенно маневрируя на узких улочках и безопасно двигаясь в плотном потоке», - сообщается в пресс-релизе.

 

#Япония #такси #Токио

Популярное

Все
Девятиэтажка пойдет под снос
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Модернизация системы образования
Заброшенный канал преобразится
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
История в документах и судьбах
Один день в мире книг
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Папы и дети бегут, а мамы едут
Овощеводы результатами довольны
Елена Рыбакина – королева US Open
Открылась Общественная приемная
Присяга – символ верности
100 км до городища Сарайшык
Пять медалей Акмарал
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Подписан меморандум
Знаменосцы сборной
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Ресурсы плюс технологии
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Восемь из десяти – довольны
Зерновые «гавани» вдали от морей
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
Поставить точный диагноз
Когда кругом адское пекло
За каждым названием – история
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

В Японии зафиксировали более 100 тысяч человек старше ста л…
Паром с более 200 пассажирами потерпел крушение у берегов И…
ИИ сократил сроки радиологического скрининга с 30 до 3 дней
Бектенов ознакомился с ИИ-решениями в области здравоохранен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]