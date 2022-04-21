Число преступлений на почве ненависти бьет рекорды в Нью-Йорке

Число преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке за первые месяцы 2022-го выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает CNN. По информации канала, об этом свидетельствуют данные, обнародованные оперативной группой департамента полиции HCTF.

Как следует из доклада HCTF, с 1 января по 10 апреля 2021 года правоохранительные органы зафиксировали в Нью-Йорке 110 преступлений такого типа, тогда как в те же даты 2022-го – уже 194, пишет сайт CNN.

Согласно данным HCTF, тогда как за весь прошлый год в городе было зарегистрировано 28 преступлений на почве антисемитизма, только за первые месяцы 2022-го подобных происшествий произошло уже 86. Среди конкретных примеров – несколько случаев насильственных нападений в Бруклине, инцидент со свастикой, нарисованной на школьном автобусе, а также дело подростка, который, по данным обвинения, угрожал шести еврейским мальчикам мечом в районе Верхний Вест-Cайд, перечислил журналист CNN.